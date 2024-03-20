Wednesday, 20 March 2024 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين

3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال اتحاد عمال إسرائيل إن نصف عمال ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم بسبب أزمة خطوط الشحن بالبحر الأحمر وهجمات الحوثيين.

واعترف جيش الاحتلال بوقت مسبق من اليوم بسقوط صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر في مدينة إيلات ، مضيفا أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

MENAFN20032024000208011052ID1107999918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث