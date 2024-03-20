ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين

ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين
التاريخ
3/20/2024 7:08:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال اتحاد عمال إسرائيل إن نصف عمال ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم بسبب أزمة خطوط الشحن بالبحر الأحمر وهجمات الحوثيين.
واعترف جيش الاحتلال بوقت مسبق من اليوم بسقوط صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر في مدينة إيلات ، مضيفا أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار.
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