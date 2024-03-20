صحة غزة: 10 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة
التاريخ
3/20/2024 6:15:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا.
وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بالقطاع إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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