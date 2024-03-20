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صحة غزة: 10 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

3/20/2024 6:15:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا.


وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بالقطاع إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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