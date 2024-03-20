زلزال يضرب تركيا
التاريخ
3/20/2024 6:15:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كهرمان مرعش- جنوبي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع في منطقة دولقدير أوغلو، وعلى عمق 5.13 كلم من سطح الأرض.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.
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