شاهد سكان حي بالقاهرة يعثرون على شبل أسد هارب في إحدى المنازل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة عثور سكان حي بالقاهرة الجديدة على شبل أسد هارب في إحدى الفيلات.

وظهر في المقطع شخص يلقي القبض على شبل أسد هارب في إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، وأمسك الرجل الشبل من رأسه بعدما وضعه في شبكة تبدو وكأنها لصيد الأسماك، دون أن تصدر أي ردة فعل عنيفة من الشبل.

وكشف المقطع الرجل يتجول بالشبل في أحد الشوارع وحوله عدد من الأشخاص، وشوهد الشبل وهو يتناول الطعام بعد وضعه على الأرض.

لبنان 24