شاهد سكان حي بالقاهرة يعثرون على شبل أسد هارب في إحدى المنازل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة عثور سكان حي بالقاهرة الجديدة على شبل أسد هارب في إحدى الفيلات.
وظهر في المقطع شخص يلقي القبض على شبل أسد هارب في إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، وأمسك الرجل الشبل من رأسه بعدما وضعه في شبكة تبدو وكأنها لصيد الأسماك، دون أن تصدر أي ردة فعل عنيفة من الشبل.
وكشف المقطع الرجل يتجول بالشبل في أحد الشوارع وحوله عدد من الأشخاص، وشوهد الشبل وهو يتناول الطعام بعد وضعه على الأرض.
لبنان 24
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