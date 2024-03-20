Wednesday, 20 March 2024 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأممية لحقوق الإنسان: ما يصل غزة من المساعدات قليل جدا

3/20/2024 6:15:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأممية لحقوق إن ما يصل لغزة من المساعدات قليل جدا.


وشدد على أن وقف إطلاق النار بغزة ضروري لإدخال المساعدات.


وأضاف في تصريحات للجزيرة "نحن أمام خطر حقيقي في قطاع غزة".


MENAFN20032024000208011052ID1107999743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث