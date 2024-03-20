الأممية لحقوق الإنسان: ما يصل غزة من المساعدات قليل جدا

الأممية لحقوق الإنسان: ما يصل غزة من المساعدات قليل جدا
التاريخ
3/20/2024 6:15:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأممية لحقوق إن ما يصل لغزة من المساعدات قليل جدا.
وشدد على أن وقف إطلاق النار بغزة ضروري لإدخال المساعدات.
وأضاف في تصريحات للجزيرة "نحن أمام خطر حقيقي في قطاع غزة".
MENAFN20032024000208011052ID1107999743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.