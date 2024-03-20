تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً بعد توقف 9 أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يستأنف تلفريك عجلون استقبال الزوار غداً الخميس بعد توقف دام لـ 9 أيام لأعمال الصيانة الدورية المجدولة وفقاً لما أكده المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات .
ويستقبل تلفريك عجلون الزوّار طيلة أيام الشهر الفضيل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتدعو المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية باستمرار جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
MENAFN20032024000208011052ID1107999741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.