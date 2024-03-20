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تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً بعد توقف 9 أيام

3/20/2024 6:15:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستأنف تلفريك عجلون استقبال الزوار غداً الخميس بعد توقف دام لـ 9 أيام لأعمال الصيانة الدورية المجدولة وفقاً لما أكده المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات .


ويستقبل تلفريك عجلون الزوّار طيلة أيام الشهر الفضيل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.


وتدعو المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية باستمرار جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.

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