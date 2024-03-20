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مستعمرون يعتدون على شابين ويحتجزونهما في بورين جنوب نابلس

3/20/2024 6:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الاربعاء، على شقيقين من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء رعيهم الأغنام قرب مدرسة القرية.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران للوكالة الرسمية، بأن مستعمرين بلباس جيش الاحتلال اعتدوا على الشقيقين بشار وبشير جبريل قادوس، أثناء رعيهم الأغنام قرب مدرسة بورين الثانوية، واقتادوهما إلى برج عسكري قريب أقامه الاحتلال على جدار المدرسة قبل سنوات، مشيراً إلى أنهم مازالوا محتجزين حتى اللحظة.

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