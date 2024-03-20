مستعمرون يعتدون على شابين ويحتجزونهما في بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الاربعاء، على شقيقين من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء رعيهم الأغنام قرب مدرسة القرية.
وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران للوكالة الرسمية، بأن مستعمرين بلباس جيش الاحتلال اعتدوا على الشقيقين بشار وبشير جبريل قادوس، أثناء رعيهم الأغنام قرب مدرسة بورين الثانوية، واقتادوهما إلى برج عسكري قريب أقامه الاحتلال على جدار المدرسة قبل سنوات، مشيراً إلى أنهم مازالوا محتجزين حتى اللحظة.
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