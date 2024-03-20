عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اقتحم 102 مستعمر، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستعمرين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
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