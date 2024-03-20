عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم 102 مستعمر، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستعمرين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.