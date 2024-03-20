محافظ بيت لحم يفتتح سوق دعم المنتج الوطني

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-افتتح محافظ بيت لحم محمد طه، اليوم الأربعاء، سوق دعم المنتج الوطني، الذي أقيم في مركز السلام، في ساحة المهد ببيت لحم.

ويشارك في السوق الذي يأتي بتنظيم من بلدية بيت لحم، ومديرية الزراعة، وجمعية تنمية المرأة الريفية، ومركز التعليم البيئي، يضم 19 ركنا، تشمل مختلف المنتجات من حرفيات، وتراث، ومنتجات العنب والزيتون.

وقال المحافظ طه، إن إقامة هذا السوق له دلالات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا بسبب الاحتلال واجراءاته التعسفية، وهو ما يساعد في تمكين المرأة في أخذ دورها الريادي من خلال مساعدتها في ترويج وتسويق منتجاتها، والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف، ان مثل هذه المبادرات لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والوقوف والمساندة للنساء، وللمؤسسات الصغيرة.

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان إن "هذا السوق يعكس روح الوحدة والتضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة بيت لحم، والمحافظة بشكل عام، مؤكدا أهمية دعم المنتج الوطني".

من جانبها، أكدت مديرة مديرية الزراعة في بيت لحم سماح أبو هيكل، ان تنظيم هذا السوق يعزز الوعي بأهمية دعم المنتج الوطني، ويعطي فرصة للمبدعين والمبدعات لعرض ابداعاتهم.

وأعربت المشاركات عن سعادتهم لإقامة هذا السوق، الذي من شأنه أن يشكل دافعا لهن مستقبلا في ترويج منتجاتهن، ويساهم في توفير مصدر رزق لهن.