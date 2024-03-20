محافظ بيت لحم يفتتح سوق دعم المنتج الوطني

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-افتتح محافظ بيت لحم محمد طه، اليوم الأربعاء، سوق دعم المنتج الوطني، الذي أقيم في مركز السلام، في ساحة المهد ببيت لحم.
ويشارك في السوق الذي يأتي بتنظيم من بلدية بيت لحم، ومديرية الزراعة، وجمعية تنمية المرأة الريفية، ومركز التعليم البيئي، يضم 19 ركنا، تشمل مختلف المنتجات من حرفيات، وتراث، ومنتجات العنب والزيتون.
وقال المحافظ طه، إن إقامة هذا السوق له دلالات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا بسبب الاحتلال واجراءاته التعسفية، وهو ما يساعد في تمكين المرأة في أخذ دورها الريادي من خلال مساعدتها في ترويج وتسويق منتجاتها، والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف، ان مثل هذه المبادرات لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والوقوف والمساندة للنساء، وللمؤسسات الصغيرة.
من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان إن "هذا السوق يعكس روح الوحدة والتضامن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة بيت لحم، والمحافظة بشكل عام، مؤكدا أهمية دعم المنتج الوطني".
من جانبها، أكدت مديرة مديرية الزراعة في بيت لحم سماح أبو هيكل، ان تنظيم هذا السوق يعزز الوعي بأهمية دعم المنتج الوطني، ويعطي فرصة للمبدعين والمبدعات لعرض ابداعاتهم.
وأعربت المشاركات عن سعادتهم لإقامة هذا السوق، الذي من شأنه أن يشكل دافعا لهن مستقبلا في ترويج منتجاتهن، ويساهم في توفير مصدر رزق لهن.
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