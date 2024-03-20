منصة «كوبا» تدشن مركز بيانات في دبي

أعلنت «كوبا»، منصة الذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على العمل بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق النمو بشكل أسرع، عن تدشين أول مركز بيانات لها في منطقة الشرق الأوسط في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة كوبا بالاستثمار الأمثل ودفع عجلة النمو في المنطقة، ويعكس تفانيها في تقديم خدمات معززة وتوفير حفظ وتخزين البيانات للعملاء في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل تأسيس وجود فعلي لشركة «كوبا» في دولة الإمارات إنجازاً بارزاً لها، حيث ستتمكن الشركة من تقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها المتزايدة في المنطقة، وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات العامة والمالية.

ويتضمن مركز البيانات الجديد العديد من المزايا الرئيسية للشركات، منها:

. تعزيز موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها: سيعزز مركز البيانات موثوقية الخدمة وتطوير كفاءتها، مما يضمن الوصول غير المنقطع إلى منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة «كوبا».

. الامتثال للوائح التنظيمية للبيانات محلياً: من خلال استضافة البيانات محلياً، تضمن «كوبا» الامتثال والتوافق مع اللوائح التنظيمية للبيانات محلياً، مما يمنح العملاء شعوراً بالأمان والثقة في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والحكومية.

. تعزيز أمن البيانات: سيعزز مركز البيانات الجديد تدابير أمن البيانات، وسيقوم بحماية المعلومات الحساسة ويحد من المخاطر السيبرانية.

. الدعم والاستجابة محلياً: سيستفيد العملاء من الدعم والاستجابة محلياً بشكل أسرع، مما يؤكد قدرة «كوبا» على التكيف وفهم احتياجات السوق المتنوعة.





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