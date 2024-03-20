تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2021

تراجع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021، مما سوف يؤدي لإبقاء البنك المركزي على مسار خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وأظهرت أرقام رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ بأقل من المتوقع عند 3.4 % على أساس سنوي في فبراير من 4 % في يناير.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.6 %، ليعود إلى المنطقة الإيجابية بعد قراءة 0.6- % في يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تضخماً سنوياً قدره 3.5 % لشهر فبراير، وشهرياً 0.7 %، وفقاً لبيانات LSEG.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني القول الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.4 % في فبراير الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وكان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 4 % خلال يناير الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكبر المساهمات الهبوطية جاءت من الأغذية والمطاعم والمقاهي، في حين أن أكبر الضغط الصعودي جاء من الإسكان والوقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 5 % على أساس سنوي في فبراير، بتباطؤ من 7 % في يناير، وهو أدنى معدل سنوي منذ يناير 2022.

وأضاف المكتب: «انخفض المعدل للشهر الحادي عشر على التوالي من أعلى مستوى له مؤخراً عند 19.2 % في مارس 2023، وهو أعلى معدل سنوي شوهد منذ أكثر من 45 عاماً».

وكان محافظ البنك المركزي اندرو بايلي، قد أشار إلى أنه يحتاج إلى رؤية مزيد من الأدلة على تراجع الضغوط السعرية إلى الهدف المحدد وهو 2 % قبل أن يقرر خفض معدلات الفائدة.

ومن المتوقع أن يبقى المسؤولون على معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 5.25 % في اجتماع الخميس.

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