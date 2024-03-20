الإمارات للدراجات الهوائية يحقق المركز الأول في المرحلة الثانية من طواف كاتالونيا

فاز تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في المرحلة الثانية من سباق طواف كاتالونيا الإسباني، الذي أقيم أمس، لمسافة 185.6 كم من ماتارو إلى جبل فالتر 2000، قاطعا المسافة في زمن قدره 4:52:37 ساعة.

وأكد بوجاتشار بهذا الإنجاز تميزه وجاهزيته البدنية بعد أن أحرز المركز الثاني في المرحلة الأولى التي أقيمت أمس الأول، بفضل دعم ومساعدة زملائه في الفريق الذين عملوا بشكل جيد للتحكم في إيقاع السرعة والحفاظ على الصدارة لزميلهم برغم إصابة جاي فاين أحد أعضاء الفريق بالإعياء وانسحابه من بداية اليوم.

ورافقت المرحلة الثانية من السباق موجة من الطقس السيئ مع هطول الأمطار وانتشار الضباب، لكن هذه الأوضاع لم تمنع فريق الإمارات من الأداء المتميز، حيث تمكن تادي بوجاتشار في بداية الطريق الصاعد الأخير (بطول 11.4 كم مع بعض الصعدات التي تصل نسبة صعودها 18%، ومتوسط انحدار 7.6 %)، من اللحاق بآخر الدراجين المنطلقين ثم إطلاق العنان لجهده الفردي حتى عبر خط النهاية (على ارتفاع 2135 متراً فوق سطح البحر) محققاً الفوز بفارق دقيقة و23 ثانية عن أقرب الدراجين الذين لحقوا به.

وظهر بأداء جيد أيضاً الدراج البرتغالي جواو ألميدا حيث تواجد في المجموعة مع بوجاتشار حتى قام بانطلاقته الأخيرة وبقي مع أفضل الدراجين في المجموعة منهياً المرحلة في المركز الرابع.

وعن هذا الفوز قال بوجاتشار: "بدأ السباق في طقس صيفي تقريباً، ثم بدأت الغيوم في اللحاق بنا وبدأت زخات المطر بداية من الصعود قبل الأخير. وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة والسباق في المكان المرتفع، شعرت أنني بحالة جيدة، وحاولت الانطلاق بالفعل في النزول الأخير ثم واصلت بأداء ثابت حتى النهاية دون أن ألتفت خلفي".

وجاءت النتائج كما يلي:

1. تاديج بوجاتشار (فريق الإمارات) 4:52:37 ساعة.

2. ميكيل لاندا (فريق سودال كويكستب) + دقيقة و23 ثانية.

3. ألكسندر فلاسوف (فريق بورا-هانسجروهي) + دقيقة و24 ثانية.

4. جواو ألميدا (فريق الإمارات) + دقيقة و38 ثانية.

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