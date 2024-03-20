منتخب الإمارات يلتقي اليمن في التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا

يلتقي منتخب الإمارات الوطني، غدا الخميس مع منتخب اليمن على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويخوض منتخب الإمارات حالياً معسكره المغلق على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بأبوظبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة في التصفيات المشتركة، فيما خاض منتخب اليمن معسكر الإعداد في المملكة العربية السعودية على ملعب النهضة في مدينة الخبر، والتي تشهد أيضاً إقامة المباراة الثانية بين المنتخبين في 26 مارس الجاري، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأجرى منتخب الإمارات أمس الثلاثاء، حصة تدريبية على ملعب جامعة نيويورك من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل اللقاء، وركز فيها المدرب باولو بينتو على الجانب الهجومي، ومعالجة ثغرات الفترة الماضية، في كأس آسيا.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على نيبال 4- 0، وعلى البحرين 2 – 0، فيما يحل منتخب البحرين ثانياً بـ3 نقاط، واليمن ثالثاً بالرصيد نفسه، ثم نيبال رابعاً بلا رصيد من النقاط.

وكان منتخب اليمن قد وصل إلى العاصمة أبوظبي، فجر أمس الثلاثاء، وتدرب على ملعب الكريكت على أن يبدأ تدريباته الأخيرة اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة "ملعب المباراة".

ويطمح منتخب الإمارات، إلى تخطي نظيره اليمني، من أجل ضمان مواصلة مشواره بأفضل صورة في التصفيات، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في أول مباراتين، أمام نيبال، والبحرين، وكذلك العودة للانتصارات الغائبة منذ الفوز على هونج كونج في كأس آسيا بقطر 2023.

ويعتمد مدربا المنتخبين، البرتغالي باولو وينتب (الإمارات)، والجزائري نور الدين ولد علي (اليمن)، على اللاعبين الشباب في قائمتي المنتخبين، إذ يبلغ معدل أعمار لاعبي منتخبنا الوطني 25.2 عاماً، فيما يبلغ معدل أعمار لاعبي منتخب اليمن 24.2 عاماً.

ويعد كل من سلطان عادل، وحازم محمد أصغر لاعبي المنتخب الوطني / 19 عاما/، فيما يعد محمد القشمي، أصغر لاعبي المنتخب اليمني / 18 عاما/ .

وجمعت 11 مباراة رسمية منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني، فاز فيها منتخبنا في 8 مواجهات، ومنتخب اليمن في 3 مباريات، ولم تشهد المواجهات أي تعادلات، فيما التقى المنتخبان في 3 مواجهات ودية فاز في جميعها منتخبنا الوطني.

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