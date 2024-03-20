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بعد استبعاده من معسكر مارس.. هل اعتزل علي معلول دوليًا؟

3/20/2024 5:27:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، حقيقة اعتزال علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي المصري، دوليًا.

وقال رقاز عبر قناة "صدى البلد" الفضائية: "لا يمكن التشكيك في قيمة علي معلول فنيًا ورياضيًا وإنسانيًا، فهو لديه خبرة وتجربة كبيرة، معلول لم يعلن الاعتزال الدولي وبالتالي هو على ذمة المنتخب التونسي".

وأضاف: "حدث تنسيق بين معلول وبين المدير الفني لمنتخب تونس، كي يحصل اللاعب على راحة من معسكر مارس الحالي، على أن يعود في معسكر يونيو المقبل، وهناك تواصل دائم بين الثنائي بشكل يومي".

وحول مشاركة تونس في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، قال: "البطولة فرصة لمنتخب تونس بقيادة فنية جديدة لاسترجاع ثقة الجماهير بعد أمم أفريقيا الأخيرة، ومنح الفرصة للعناصر الجديدة".

وختم: "لعبنا من قبل أمام كرواتيا وفزنا عليها، ورسالة منتصر الوحيشي المدير الفني للاعبين (لابد أن نعتبرها مواجهة رسمية ونحافظ على حظوظنا ونسعى للوصول للمباراة النهائية)".

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