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انطلاق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب

3/20/2024 5:27:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من شهر على ختام النسخة الـ 34 للبطولة القارية، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتتنافس المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على 4 مراكز للتأهل إلى التصفيات النهائية، التي تقام على شكل مجموعات، من أجل ضمان مكان في نهائيات الكان المقررة بالمغرب.

وسيشارك في التصفيات النهائية 48 منتخبًا، ويتأهل 24 منها إلى البطولة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويبدأ الدور التمهيدي من التصفيات، اليوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخب الصومال مع إسواتيني، وجيبوتي مع ليبيريا، وتتواصل التصفيات بإقامة مباراتين الجمعة المقبل، إذ يستضيف منتخب ساو تومي نظيره جنوب السودان، ويلعب منتخب تشاد مع موريشيوس.

وستقام مباريات الإياب يوم 26 مارس الجاري، من أجل تحديد المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى التصفيات النهائية.

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