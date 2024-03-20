انطلاق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينطلق الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من شهر على ختام النسخة الـ 34 للبطولة القارية، التي أقيمت في كوت ديفوار.
وتتنافس المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على 4 مراكز للتأهل إلى التصفيات النهائية، التي تقام على شكل مجموعات، من أجل ضمان مكان في نهائيات الكان المقررة بالمغرب.
وسيشارك في التصفيات النهائية 48 منتخبًا، ويتأهل 24 منها إلى البطولة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويبدأ الدور التمهيدي من التصفيات، اليوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخب الصومال مع إسواتيني، وجيبوتي مع ليبيريا، وتتواصل التصفيات بإقامة مباراتين الجمعة المقبل، إذ يستضيف منتخب ساو تومي نظيره جنوب السودان، ويلعب منتخب تشاد مع موريشيوس.
وستقام مباريات الإياب يوم 26 مارس الجاري، من أجل تحديد المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى التصفيات النهائية.
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