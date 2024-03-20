تجميد النشاط الرياضي يدفع الهلال السوداني للمشاركة في الدوري التنزاني

أعلن نادي الهلال السوداني، تلقيه موافقة مبدئية على مشاركته في الدوري التنزاني، بداية من الموسم المقبل، في ظل توقف منافسات كرة القدم في السودان، بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.

وينتظر مسؤولو الهلال السوداني الانتقال من الموافقة المبدئية إلى تفعيل القرار، الذي سيمثل سابقة في كرة القدم الإفريقية ليست لها موقف مشابه.

بيان نادي الهلال السوداني

كشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن النادي تلقى موافقة من الاتحاد التنزاني لكرة القدم على مشاركة الفريق في الدوري التنزاني، ردًا على الخطاب الذي أرسله نادي الهلال إلى الاتحاد التنزاني يطلب خلاله المشاركة في الدوري.

يأتي ذلك بعدما أرسل الهلال السوداني عدة خطابات للعديد من الاتحادات الإفريقية، يطلب خلالها اللعب في الدوريات المحلية الخاصة بها في ظل توقف الدوري السوداني.

وتسعى عدة أندية سودانية للعب في دوريات بلدان أخرى مجاورة بسبب توقف الدوري هناك.

ولا تعتبر موافقة تنزانيا لنادي الهلال غير مسبوقة في عالم كرة القدم، فهناك العديد من الاتحادات التي سمحت لأندية من دول أخرى بالمشاركة في بطولاتها، حيث يشارك نادي بيرويك رينجرز الإنجليزي في الدوري الأسكتلندي للدرجة الثانية.

وفي المقابل، هناك طلب مقدم من ناديي سيلتك ورينجرز، قطبي الدوري الاسكتلندي، للمشاركة في الدوري الإنجليزي، لكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

وتشهد منافسات الدوري الأمريكي مشاركة 3 أندية كندية، هي تورنتو أف سي، ومونتريال، وفانكوفر كابس.

وجاءت مشاركة موناكو أحد أقطاب الكرة الفرنسية، بدعوة من الاتحاد الفرنسي لإمارة موناكو، عام 1933، بسبب عدم وجود دوري بها.

وتشهد منافسات الكرة الإنجليزية مشاركة عدد من الأندية الويلزية، رغم وجود اتحاد كرة ودوري خاص ومنتخب لدولة ويلز، بدأ حديثًا قبل سنوات، حيث تلعب فرق، سوانزي سيتي وكارديف سيتي ونيوبورت كونتي، في الدوريات الإنجليزية منذ تأسيسها، ويعد سوانزي سيتي الوحيد من خارج إنجلترا، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1927.

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