«إي اف چي القابضة» المصرية تحقق أعلى إيرادات سنوية إلى 14.7 مليار جنيه

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة المصرية عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 14.7 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 34%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار، «إي اف چي هيرميس»، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK).

وارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف چي القابضة بمعدل سنوي 35%، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة لأنشطة إي اف چي فاينانس وaiBANK. وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 32% إلى 4.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بمعدل سنوي 47% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.

وأكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة خلال عام 2023 يعد بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة. وأضاف عوض أن نجاح المجموعة في تحقيق إيرادات غير مسبوقة ومستويات ربحية استثنائية يعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها وقدرتها على التوسع بباقة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها. وأشار عوض إلى أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، يؤكد على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي ساهمت في تطوير نموذج أعمالها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بها، وذلك إلى جانب حرصها المتواصل على الابتكار وتحقيق النمو المستدام.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 32% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2023، وذلك على خلفية نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول بشكل اساسي. فقد ارتفعت إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (sell-side) بمعدل سنوي 51% إلى 3.8 مليار جنيه، مدفوعةً بالأداء القوي لأنشطة الوساطة في الأوراق المالية، بينما شهدت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب استقرارً نسبيًا لتتراجع بمعدل سنوي 2%، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 73% على خلفية النمو القوي بإيرادات أنشطة الوساطة خاصة في مصر.

كما ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (buy-side)، بمعدل سنوي 75% إلى 1.3 مليار جنيه، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول، حيث فاقت حاجز المليار جنيه لعام 2023 مقابل 553 مليون جنيه في عام 2022. وذلك على خلفية ارتفاع اتعاب الأداء واتعاب الإدارة على الصعيد الإقليمي وارتفاع اتعاب الأداء على الصعيد المحلي. كما ارتفعت ايرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 246 مليون جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 44٪ مقارنة بعام 2022، مدعومة بارتفاع اتعاب الإدارة.



وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار «إي اف چي هيرميس» بمعدل سنوي 20% إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022.

وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) 3 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 17% مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة 'ڤاليو' والتي ارتفعت ايراداتها بمعدل سنوي 78% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات وصافي أرباح المنصة. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 17% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه على خلفية زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة.

وارتفعت إيرادات منصة إي اف چي للحلول التمويلية بفضل نمو إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 23% إلى 363 مليون جنيه، ونمو إيرادات أنشطة التخصيم بمعدل سنوي 45% إلى 120 مليون جنيه. وقد شهدت إيرادات شركة تنميه تراجعًا بمعدل سنوي 14% حيث بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات شركة فاتورة بمعدل سنوي 45%، بعد اتمام الاستحواذ عليها في يونيو 2022. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% ليصل إلى 349 مليون جنيه على خلفية النمو القوي لإيرادات شركة «ڤاليو».

ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات aiBANK نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت بمعدل سنوي 61% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض. علاوة على ذلك، تضاعفت الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة بواقع ثلاث مرات، وهو ما أثمر عن تضاعف صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 117% ليبلغ 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 (علمًا بأن حصة المجموعة بلغت 591 مليون جنيه)، وذلك على خلفية نمو العمليات التشغيلية للبنك.

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