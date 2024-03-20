معرض EVIS 2024 المركبات الكهربائية في أبوظبي 20 مايو

في شهر مايو المقبل، سيحول معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC إلى مركز رئيسي لابتكار النقل الكهربائي. مع انعقاد القمة من 20 إلى 22 مايو، يرحب EVIS 2024 بالجميع في حدث مبتكر مخصص لمستقبل النقل المستدام. يقدم المؤتمر والمعرض في هذا العام معالم فريدة مثل قيادة الاختبار في الهواء الطلق وواحة التكنولوجيا، مما يعد تجربة مثيرة للاهتمام لجميع الحضور.

وتوفر قيادة الاختبار في الهواء الطلق فرصة فريدة للمشاركين لتجربة أحدث السيارات الكهربائية عن قرب، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتسارع السريع والتشغيل الهادئ الذي يميز السيارات الكهربائية عن نظيراتها التي تعمل بالوقود. توفر هذه الفرصة فهماً أعمق لتطور تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعزيز تفاعل المشاركين وحماسهم لقيادة السيارات الكهربائية.

تعمل واحة التكنولوجيا في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) كمركز للابتكار، حيث يعرض أحدث الإنجازات في مجال التنقل الكهربائي. تهدف الواحة إلى تعزيز المستقبل في مجال التنقل الكهربائي من خلال تسخير القدرات الابتكارية للجامعات ومراكز التكنولوجيا والشركات الناشئة. وتشمل أبرز الملامح جائزة الابتكار الطلابي، التي تكرم المشاريع المتميزة في مجال المركبات الكهربائية والتنقل الكهربائي من قبل الطلاب، وجوائز الشركات الناشئة، التي تحتفي بالمشاريع الريادية التي تدفع الابتكار في الصناعة. توفر هذه الجوائز التقدير والدعم القيم لجيل المبتكرين والشركات الناشئة القادمة.

وفقاً للمهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «يقف EVIS في طليعة صياغة مستقبل النقل. إن مهمتنا تتجاوز عرض التكنولوجيا فحسب؛ نهدف لنغمر ضيوفنا في الابتكار الذي يدفع التنقل الكهربائي من خلال معالم مثل قيادة الاختبار في الهواء الطلق. تهدف واحة التكنولوجيا إلى تعزيز وتنمية قادة المستقبل في مجال التنقل الكهربائي، إلى توفير منصة للجامعات ومراكز التكنولوجيا والشركات الناشئة لعرض حلولهم الابتكارية. هذه الميزات لا تبرز فقط إثارة التنقل الكهربائي، ولكنها تسلط الضوء أيضاً على الجيل القادم - وهو مؤشر على التزامنا بمستقبل يكون فيه التنقل الكهربائي في قلب كل رحلة».

يسلط معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS) الضوء على التحول نحو السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، الذي يدفعه الوعي البيئي المتزايد والتطور التكنولوجي والحوافز الاقتصادية، حيث تسير المنطقة بخطى سريعة نحو مستقبل أكثر خضرة. ويهدف المؤتمر والمعرض إلى معالجة وتجاوز التحديات من خلال تعزيز الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والسياسات لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي.

فتح باب التسجيل الآن، والدعوة مجانية ومفتوحة للانغماس في رحلة متقدمة في EVIS 2024، وخاصةً للمهتمين والفضوليين. هذا الحدث لا يعرض فقط المستقبل بل يشرك المشاركين بنشاط في حركة التنقل المستدامة.

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