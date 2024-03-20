«تبريد» توزع 15.5 فلساً للسهم عن 2023

أقرّ المساهمون في الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» توزيع أرباح نقدية قياسية بلغت 15.5 فلساً للسهم الواحد، عن عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة: نجحت «تبريد» في اختتام عام استثنائي جديد، معزّزة مكانتها كشركة رائدة في الاستدامة، حيث ساهمت بدور بارز في الحوارات حول قطاع التبريد العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28). وتؤكد توزيعات الأرباح القوية على سلامة نهج الشركة في النموّ، مع تركيز اهتمامنا على المساهمين كأولوية قصوى لدى »تبريد«، التي تواصل تحقيق العوائد الممتازة للمستثمرين».

وأضاف: النموّ المطرد الذي تحققه »تبريد« يؤكد مرونة الشركة، ويعكس أثرها الإيجابي على البيئة وكوكب الأرض. ومع توجه مزيد من البلدان نحو التركيز على الطلب المتزايد في قطاع التبريد، فهي تدرك أيضاً ضرورة العمل على التخفيف من آثار التغير المناخي، وفي هذا الإطار، يعتبر تبريد المناطق حلاً مؤكداً وراسخاً. ومن خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من ربع قرن، أثبتنا أننا الأفضل في هذا المجال، ولذلك نستعد لمزيد من التوسع على المستوى الدولي».

ووافق المساهمون على تعيين ماريون ديريدر بلونديل في عضوية مجلس الإدارة، والتي ستحلّ محل كلير بيشو.

ووفّرت تبريد خلال العام الماضي 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة إلى محفظتها التي توسعت مع إضافة ست محطات جديدة للتبريد المستدام. تشمل عمليات الشركة الآن ستة بلدان مختلفة، بما في ذلك الهند، مع إمكانية زيادة الحصة السوقية بشكل كبير خلال الأشهر والسنوات القادمة. كما تواصل الشركة استثمارها بكثافة في مجال الطاقة المتجدّدة، حيث ترسي معايير جديدة للحياد الكربوني، بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها العالمية في مجال تبريد المناطق وتحقيق المزيد من النتائج القوية على الصعيد التشغيلي والمالي.





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