87.1 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي في 2023

كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل -أبوظبي، عن تسجيل الإمارة نمواً قياسياً في حجم التصرُّفات العقارية لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 87.1 مليار درهم.

ورصد المركز زيادة عدد معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15,653 معاملة بنسبة ارتفاع نسبته 73.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 61 مليار درهم بارتفاع نسبته 159.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأشار مركز أبوظبي العقاري إلى ارتفاع عمليات البيع والشراء والرهن العقاري في الإمارة بنسبة 12.2% بالمقارنة مع عام 2022. وتم تحقيق تلك النتائج من 22,751 معاملة عقارية بزيادة قدرها 19.5% عن المعاملات المسجلة في عام 2022.

وأظهرت بيانات المركز زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9448 مستثمراً بنسبة زيادة بلغت 71%، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً بنسبة زيادة بلغت 175%، مما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.

يشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً مُطّرداً ومستداماً يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على المكانة العالمية للإمارة وجهةً رئيسيةً للاستثمار. ولا شك أن النمو الاستثنائيُّ للتصرفات العقارية هذا العام مقارنة بعام 2022 يعكس إنجازاتنا المستمرة، ويساهم في تعزيز جاذبية الإمارة وحفز مسار تقدمها وتوسعها مستقبلاً.

وتأتي هذه النتائج انعكاساً لتوجهات المركز الاستراتيجية في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للاستثمار العقاري وقيادة نمو هذا القطاع. كما تشكّل دليلاً ملموساً على قوة قطاع العقارات في أبوظبي، وإمكاناته الكبيرة، وقدرته على اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء. ويحرص المركز على ترسيخ مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بين الوجهات المفضلة لاستثمارات رأس المال الإقليمية والدولية.





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