غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركتين بالإمارة في سوق الدراجات الكهربائية خارجياً

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم شركتين عاملتين في الإمارة للتوسع بسوق الدراجات الكهربائية العالمية، حيث ساهمت جهود الغرفة في انجاز شراكة استراتيجية بين شركتي "ون موتو" و"جلوبال سينرجي تريدنج" للاستفادة من نمو الطلب العالمي على وسائل النقل المستدام وخاصة الدراجات الكهربائية.

ولعبت غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في إتمام الشراكة بين "ون موتو"، وهي شركة متخصصة في مجال المركبات الكهربائية ومقرها دبي، وشركة "جلوبال سينرجي تريدنج" المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية وخدمات المبيعات وتتخذ من دبي مقراً لها. وأثمرت الشراكة عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "ون موتو تكنولوجيز برايفت ليمتد" لإدارة العمليات الخارجية المشتركة في قطاع الدراجات الكهربائية وتحديداً في السوق الهندية.

وتجسد هذه الشراكة التزام غرفة دبي العالمية بقيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، وخلق فرص مجزية أمام القطاع الخاص في دبي لبناء شراكات محلية وعالمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار مجتمع الأعمال ونمو التجارة الخارجية للإمارة.

فرص

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تحرص غرفة دبي العالمية على تسليط الضوء على الفرص الجديدة في الأسواق الخارجية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي، بالتزامن مع تحفيز القطاع الخاص على تطوير شراكات بنّاءة، وتصدير الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها شركات الإمارة في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع النقل المستدام، إلى العالم. وتساهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كبوابة عالمية محفزة للفرص والنمو".

وقال آدم ريدجواي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ون موتو": "شكلت غرفة دبي العالمية عاملاً مؤثراً في تطور التوسع الدولي لأعمالنا، وساهمت في إنجاح الشراكة بين "ون موتو" و "جلوبال سينرجي تريدنج"، لدخول أسواق المركبات الكهربائية في العالم مما يشكل خطوة استراتيجية لنا ستساهم في الارتقاء بنشاطاتنا وأعمالنا".

دعم

وقال نافين إغبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال سينرجي تريدنج": "نتوجه بجزيل الشكر لغرفة دبي العالمية على دورها الفعال في دعمنا لإبرام الشراكة مع "ون موتو"، والتي ستساهم في توفير وسائل نقل صديقة للبيئة دون انبعاثات وبتكلفة مناسبة. وتهدف شركة "جلوبال سينرجي تريدنج" لتنويع أعمالها عبر الدخول في مجال التجميع والإنتاج، وذلك للمساهمة في توفير بيئة خضراء صحية ونظيفة للأجيال المقبلة".

وكانت غرفة دبي العالمية قد ساهمت بشكل فعال في تحفيز نمو "ون موتو" من خلال مكاتبها التمثيلية في أمريكا اللاتينية، والتي ساعدت الشركة على تنفيذ خططها التوسعية في العديد من أسواق تلك المنطقة، حيث قام مكتب غرفة دبي العالمية في الأرجنتين بتنسيق الشراكة بين "ون موتو" وشركة "سانتياغو موتورز" في تشيلي لعقد صفقة تبيع بموجبها "ون موتو تكنولوجيز" مجموعة متنوعة من مركباتها الكهربائية للشركة التشيلية عبر شبكة مبيعاتها الوطنية في أمريكا اللاتينية.

وكان رائد الأعمال آدم ريدجواي قد أسس شركة "ون موتو" في دبي للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ونجحت الشركة بإيصال منتجاتها إلى أسواق المملكة المتحدة والبحرين والأردن وسيريلانكا وتشيلي والعراق ونيبال وإثيوبيا، حيث تتطلع للتوسع في مبيعاتها إلى أسواق جديدة.





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