كينيا تنضم إلى منصة «التجارة من أجل التنمية» الإماراتية

انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية»، التي أطلقتها دولة الإمارات، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية، التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم. وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة. نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم، ورفع مستويات معيشة مواطنيهم».

دعم فني

وتعد منصة «التجارة من أجل التنمية»، برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات، بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً، على بناء القدرات التقنية، والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة. ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي، وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما تقدّم منصة «التجارة من أجل التنمية»، مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميين في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية، وموارد للتعلم الذاتي، تغطي كل المواد الرئيسة الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة، وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات. وستشكّل المنصة مورداً دائماً لمسؤولي الدول النامية، ما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية، والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.

العلاقات التجارية

ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليارات دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4 % عن العام السابق. وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5 % عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5 % و5.2 % عام 2024.

وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى، للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الثماني هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.

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