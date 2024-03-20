افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.. 30 ألف مشجع لمواجهة الفراعنة ونيوزيلندا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا بعد غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي تستضيفها القاهرة.

وقال بيان إعلامي صادر عن الاتحاد المصري إن المباراة ستقام على إستاد "مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 30 ألف مشجع، وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي للمباراة شهد التأكيد على حضور 30 ألف مشجع.

وتقام مواجهة كرواتيا ضد تونس في نصف النهائي الآخر لبطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) إنه يدعو الجماهير لحضور مباريات كأس عاصمة مصر ودعم الفراعنة في مباراة نيوزيلندا.

وأكد أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المشجعين للملعب مجانًا من المناطق الحيوية بالقاهرة وطريق السويس موضحًا أن هذه البطولة الرباعية مهمة للغاية في بداية إعداد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة لا تتأخر على دعم منتخب مصر خاصة أن حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة لديه هدف مهم وهو تحقيق الفوز بمباراتي شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم.

وأكد هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، في تصريحات تليفزيونية أن إدراج البطولة ضمن سلاسل فيفا أمر مهم لأن مصر دولة مهمة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، إلى أن افتتاح إستاد مصر سيكون إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية المصرية.

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