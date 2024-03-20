بشأن عودته.. رسالة تفاؤلية من نيمار لجماهيره بالصور

نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ظهر خلالها وهو يؤدي التمارين الرياضية بحماس.

وغادر نيمار إلى البرازيل لاستكمال برنامجه التأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي لفريقه، ومنتخب البرازيل.



ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى

الملاعب بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.

وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

وخاض نيمار 5 مباريات فقط بقميص الهلال، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل، أكتوبر الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل من قبل، إن نيمار يتعافى بشكل جيد بعد إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرًا

إلى أن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من تمزق الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، رغم أن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع السامبا في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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