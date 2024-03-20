النرويج: المليارديرات الهاربون يواجهون ضرائب أكثر صرامة

كشفت النرويج النقاب عن خطط لإزالة ثغرة، يستخدمها أغنى الرجال في البلاد، لمغادرة البلاد، حيث تحاول الحكومة سحب المزيد من عائدات الضرائب، من المليارديرات الهاربين.

يأتي ذلك، في أعقاب تقارير بأن عشرات من أثرى الأثرياء في النرويج، هاجروا، لاسيما إلى سويسرا، خلال العامين الماضيين، في أعقاب حملة حكومة الأقلية، التي يقودها حزب "العمال" لزيادة الضرائب على الثروة وأرباح الأسهم، بشكل كبير، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

واقترح مجلس الوزراء أنه بالنسبة للأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يجب عليهم دفع "ضريبة الخروج" على تغييرات غير محققة، في قيمة أصولهم، في غضون 12 عاما اعتبارا من الآن.

وكان تغيير سابق للقواعد، في نوفمبر 2022، يعني أنه يمكن تأجيل دفع مثل تلك الضريبة، إلى أجل غير مسمى، حتى تتحقق تلك المكاسب.

وقالت الحكومة إن الأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يمكنهم إما دفع ضريبة أرباح رأس المال، على الفور، بدون فوائد، على مدى 12 عاما، أو بفائدة، بعد فترة 12 عاما.





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