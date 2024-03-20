سوق السفر العربي 2024 يتوقع تضاعف المشاركين الصينيين

من المقرر أن يستقبل معرض سوق السفر العربي 2024، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو، ضعف عدد العارضين ومحترفي السفر الصينيين، مقارنة بدورة عام 2019 من الحدث.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد السياح الصينيين إلى الخارج هذا العام مقارنة بعام 2023 وفقاً لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، رغم أنه سيكون أقل بنسبة 22% من ذروة أعداد السياح ما قبل تفشي الجائحة البالغة 155 مليون سائح في عام 2019، أنفقوا أكثر من 250 مليار دولار في الخارج.

ومن المتوقع أن يتحقق التعافي الكامل في عام 2025، حيث ستكون منطقة الشرق الأوسط أول منطقة على مستوى العالم تتعافى من سوقها الواردة من الصين.

ورفعت الصين قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد 19 في 8 يناير من عام 2023، مما سمح للسائحين الصينيين بالسفر إلى الخارج، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم، حيث ارتفعت حجوزات السفر إلى الخارج خلال العام الصيني الجديد بنسبة 540% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لبيانات موقع السفر الصيني Trip.

توقعات

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «في العام الماضي، توقع بعض المحللين أن يتعافى السوق الصيني الخارجي إلى حوالي ستة ملايين شهرياً بحلول صيف عام 2023، مدفوعاً بالطلب من قبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، ومع ذلك لم يكن هذا الانتعاش كبيراً كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة، والآن أصبح المحللون واثقين من أننا قد نشهد هذا العام تضاعف أعداد الزوار الصينيين على أساس سنوي تزامناً مع تعافي الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط بشكل أسرع من أي دولة أخرى على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للسفر الفاخر».

وأضافت: «تم تأكيد هذا التوقع أيضاً من خلال أحدث بيانات الإنفاق للعام الصيني الجديد 2024، ووفقاً لمنصة الدفع الصينية Alipay، حيث كان عدد المعاملات الصينية في الخارج أعلى بنسبة 7% عن تلك المسجلة في عام 2019، وتشمل الوجهات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط كلاً من: دبي والعلا السعودية ومصر والأردن، حيث استقبلت دبي وحدها أكثر من مليون زائر صيني في عام 2019».

ومن المتوقع أن تتضاعف المشاركة الصينية في معرض سوق السفر العربي 2024 مقارنة بمعرض سوق السفر العربي 2019 بالتزامن مع مشاركة عارضين جدد يشملون شركات القطاع الخاص مثل: هيتريب إنترناشيونال، شركة جيانغسو وشركة فلايت روتس 24 للسفريات وفييو تكنولوجي، وتمثيل الوجهات المتوقع من قبل مكتب السياحة الحكومي في ماكاو والمركز الثقافي الصيني في الإمارات ومجلس هونج كونج للسياحة.

نقاشات

وينظم سوق السفر العربي جلسة مؤتمر مخصصة على مسرحه العالمي، بعنوان «الاستفادة من الطفرة السياحية المتوقعة في الصين»، بالتعاون مع شركة هواوي، حيث ستستكشف هذه الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين 6 مايو من الساعة 15:10 إلى الساعة 15:50، الاتجاهات المتغيرة والتفضيلات الثقافية ودور التسويق عبر الهاتف المحمول والتنبؤات السياحية في سوق السياحة الصينية.

وتشمل أبرز الأحداث الأخرى في الدورة الحادية والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي تماشياً مع شعار المعرض هذا العام «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، انعقاد عدة جلسات تركز على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لأسواق المصدر الرئيسية الأخرى مثل الهند والأمريكتين، بالإضافة إلى عرض مجموعة من فعاليات الحدث التي تتمحور حول شعار المعرض، حيث سيتم تقديم محتوى إعلامي عبر المسرح العالمي والمرحلة المستقبلية الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2024، بقيادة نخبة من أبرز المتحدثين رفيعي المستوى في الصناعة وقادة الفكر.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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