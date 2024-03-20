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رئيس الدولة: أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار

3/20/2024 5:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"، متمنيا لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس " أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار."


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