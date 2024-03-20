رئيس الدولة: أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"، متمنيا لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس " أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد "النيروز"، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار."
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