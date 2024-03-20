حملة «وقف الأم» تجمع 505 ملايين درهم خلال أسبوع

حققت حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، مساهمات بلغت 505 ملايين درهم وذلك بعد أسبوع على إطلاقها.



وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات كبار المساهمين ورجال الأعمال والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تفاعل مجتمعي كبير مع الحملة، يترجم رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، وحرصه على دعم مستهدفات الحملة لتمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات.

استدامة العمل الخيري

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

أن حملة "وقف الأم" تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في استدامة الخير، وتوجيهاته الدائمة بتسخير إمكانات وخبرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لتلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً حول العالم .

وقال معاليه: "حملة (وقف الأم) التي تهدف لتكريم الأمهات من خلال تدشين صندوق وقفي للتعليم، تأتي في وقت يعاني فيه مئات ملايين الأطفال والشباب حول العالم من ظروف صعبة حرمتهم من الالتحاق بمدارسهم أو استكمال تعليمهم، وهذه المبادرة ستفتح لهم نافذة للأمل والحياة الإنسانية الكريمة".

ونوه معالي محمد عبدالله القرقاوي بأن الاستجابة المجتمعية الشاملة لحملة وقف الأم من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني تجسد القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الاتحاد وتعكس ثقافة البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، لرفع المعاناة عن الإنسان في أي مكان، ومساعدة ملايين البشر للحصول على فرص في التعليم والتأهيل.

وأضاف معاليه: "النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة ووصول التبرعات إلى 505 ملايين درهم خلال أسبوع واحد فقط، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني"، معرباً عن ثقته بأن الحملة ستواصل زخمها خلال الأيام المقبلة، لتكون محطة نوعية جديدة في مسيرة العمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات.

وتستهدف حملة وقف الأم، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

فئات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز