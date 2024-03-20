بورصة عربية تعلن عن صفقة بأكثر من 1.5 مليار دولار في الولايات المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت بورصة دبي، أكبر مساهم منفرد في مؤشر "ناسداك" الأمريكي، بيع ثلث أسهمها في البورصة الأمريكية، وهي صفقة من المحتمل أن تبلغ قيمتها قرابة 1.6 مليار دولار.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي، في بيان صدر بعد إغلاق بورصة "ناسداك" أمس الثلاثاء، إن "طرح اليوم يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي"، مضيفا "نحن ما نزال مساهمين على الأمد الطويل في ناسداك ونستثمر في نجاح الشركة".

ووفقا لتقديرات بورصة "ناسداك"، فقد تبيع بورصة دبي حوالي 26.9 مليون سهم، ومن المتوقع أن يصل ثمن السهم الواحد إلى 59 دولارا، ما يجعل القيمة المحتملة للصفقة 1.6 مليار دولار.

ومن المقرر أن تحتفظ بورصة دبي بحوالي 10.8% من الأسهم في "ناسداك".

وعقب الإعلان انخفض سهم مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.6% في تعاملات ما بعد البيع يوم الأربعاء، إلى ما يزيد قليلا على 60 دولارا للسهم.

وحصلت بورصة دبي على حصة في "ناسداك" كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها "ناسداك" على شركة "أو إم إكس" السويدية.