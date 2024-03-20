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صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار لباكستان

3/20/2024 5:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات استمرت أياما بإسلام آباد، حسب الصندوق اليوم.

وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.
وقال الصندوق في بيان إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

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