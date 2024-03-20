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اسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي

3/20/2024 5:15:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل حسب سلطة النقد، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:


الدولار الأمريكي:الشراء=3.6683 | البيع=3.6715
الدينار الأردني: الشراء=5.1666 | البيع=5.1857
اليورو الأوروبي: الشراء=3.9860 | البيع=3.9909
الجنيه المصري: الشراء=0.0778 | البيع=0.0780

MENAFN20032024000205011050ID1107999516

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