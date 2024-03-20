اسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي

اسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي
التاريخ
3/20/2024 5:15:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل حسب سلطة النقد، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي:الشراء=3.6683 | البيع=3.6715
الدينار الأردني: الشراء=5.1666 | البيع=5.1857
اليورو الأوروبي: الشراء=3.9860 | البيع=3.9909
الجنيه المصري: الشراء=0.0778 | البيع=0.0780
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