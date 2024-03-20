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كندا تعلن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

3/20/2024 5:15:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أوتاوا/PNN-أعلن مسؤول حكومي كندي أن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب توالي الانتقادات الدولية، لحربها المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ166.

وقال المسؤول الكندي "الوضع على الأرض يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية".

وتعد دولة الاحتلال من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ما يضعها في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر، قدّمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية، تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن "أوتاوا" تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

وأصدر البرلمان الكندي، أمس الأول، قرارا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

MENAFN20032024000205011050ID1107999515

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