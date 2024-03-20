كندا تعلن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
أوتاوا/PNN-أعلن مسؤول حكومي كندي أن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب توالي الانتقادات الدولية، لحربها المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ166.
وقال المسؤول الكندي "الوضع على الأرض يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية".
وتعد دولة الاحتلال من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ما يضعها في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.
وهذا الشهر، قدّمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية، تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن "أوتاوا" تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
وأصدر البرلمان الكندي، أمس الأول، قرارا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
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