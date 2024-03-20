بلينكن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة: جهود الوساطة وإيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN-يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، اليوم الأربعاء، في زيارة هي السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن بلينكن سيبحث في مدينة جدة السعودية وفي القاهرة جهود الوساطة التي تجريها مصر وقطر فضلاً عن الجهود المبذولة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأكد ميللر أن الوزير سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة، الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين.

وتستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن في أن يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.

وقال بلينكن إنه سيواصل أيضاً المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.



