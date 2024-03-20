بلينكن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة: جهود الوساطة وإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدة/PNN-يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، اليوم الأربعاء، في زيارة هي السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن بلينكن سيبحث في مدينة جدة السعودية وفي القاهرة جهود الوساطة التي تجريها مصر وقطر فضلاً عن الجهود المبذولة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وأكد ميللر أن الوزير سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة، الأربعاء، قبل أن ينتقل إلى القاهرة، الخميس، للقاء المسؤولين المصريين.
وتستأنف في قطر هذا الأسبوع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار عقب مفاوضات سابقة صعبة لم تسفر عن اتفاق بين إسرائيل وحماس تأمل واشنطن في أن يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.
وقال بلينكن إنه سيواصل أيضاً المحادثات بشأن ترتيبات الحكم والأمن وإعادة تطوير غزة بعد الصراع.
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