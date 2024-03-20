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هيئة البث الاسرائيلية: سموتريتش وبن غفير يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب

3/20/2024 5:15:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزيري المالية المتطرفين بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير طالبا بالانضمام إلى مجلس الحرب في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم الوزير غدعون ساعر.

وهدد الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر قبل أيام بالانسحاب من الحكومة إذا لم ينضم إلى مجلس الحرب، متهما الحكومة بعدم امتلاكها خطة واضحة لتدمير قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.


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