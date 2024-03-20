بتمويل كويتي : دائرة شؤون اللاجئين وبالتعاون مع مؤسسة وفا للتنمية توزع دفعة 2 من الخيام للنازحين بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN/ وزعت دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات الدفعة الثانية من الخيام للاجئين النازحين بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.
وقالت الدائرة انه و في اطار التدخل العاجل لإيواء اللاجئين والنازحين في قطاع غزة وتعزيز صمودهم
نفذت اللجان الشعبية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في مخيمات رفح وخانيونس بالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات، مشروع توزيع خيام للاجئين النازحين في محافظات جنوب غزة الدفعة الثانية، وعددها 24 خيمة و3 خيام كبيرة لأغراض خدمة الطاقم الطبي، بتبرع من الجمعية الكويتية للإغاثة.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين بالتنسيق مع اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية، على استمرار عملها في إطار التخفيف عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي، حيث يجري العمل على تنفيذ الدفعة الثالثة من توزيع الخيام، وعددها 52 خيمة، توزع على الأسر النازحة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
وشكرت دائرة شؤون اللاجئين الجمعية الكويتية للإغاثة على تبرعها الكريم، الذي يأتي في توقيت مهم إبان حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها
أبناء
شعبنا.
MENAFN20032024000205011050ID1107999511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.