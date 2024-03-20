بتمويل كويتي : دائرة شؤون اللاجئين وبالتعاون مع مؤسسة وفا للتنمية توزع دفعة 2 من الخيام للنازحين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ وزعت دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات الدفعة الثانية من الخيام للاجئين النازحين بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وقالت الدائرة انه و في اطار التدخل العاجل لإيواء اللاجئين والنازحين في قطاع غزة وتعزيز صمودهم

نفذت اللجان الشعبية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في مخيمات رفح وخانيونس بالتعاون مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات، مشروع توزيع خيام للاجئين النازحين في محافظات جنوب غزة الدفعة الثانية، وعددها 24 خيمة و3 خيام كبيرة لأغراض خدمة الطاقم الطبي، بتبرع من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين بالتنسيق مع اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية، على استمرار عملها في إطار التخفيف عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي، حيث يجري العمل على تنفيذ الدفعة الثالثة من توزيع الخيام، وعددها 52 خيمة، توزع على الأسر النازحة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وشكرت دائرة شؤون اللاجئين الجمعية الكويتية للإغاثة على تبرعها الكريم، الذي يأتي في توقيت مهم إبان حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها

أبناء

شعبنا.