فصل الربيع يطل فلكيا الأربعاء

MENAFN - Amman Net) قال الخبير الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الاعتدال الربيعي للعام الحالي عند الساعة السادسة وستّ دقائق من صباح الأربعاء بتوقيت الأردن.

وبين مجاهد أن الشمس ستصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الربيع فلكيا ويتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء الذي استمر 89 يوما تقريبا.

وقال مجاهد في تصريح صحفي الثلاثاء، "تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة و37 دقيقة و11 ثانية، ثم تغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة و37 دقيقة و8 ثوان في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 12 ساعة و9 دقائق، بينما يصل طول الليل إلى 11 ساعة و51 دقيقة، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وأضاف، "بعد الاعتدال الربيعي تواصل الشمس صعودها الظاهري نحو الشمال يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويطول النهار ويقصر الليل حتى تصل مدار السرطان في 21 من حزيران وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام ومقداره 23.5 درجة، ويكون النهار آنذاك أطول ما يمكن والليل أقصر ما يمكن أي "الانقلاب الصيفي".

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق الأربعاء، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في الشمال والوسط، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط، وفي ساعات المساء تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ليلا، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.