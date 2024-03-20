فصل الربيع يطل فلكيا الأربعاء

(MENAFN
- Amman Net) قال الخبير الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الاعتدال الربيعي للعام الحالي عند الساعة السادسة وستّ دقائق من صباح الأربعاء بتوقيت الأردن.
وبين مجاهد أن الشمس ستصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الربيع فلكيا ويتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء الذي استمر 89 يوما تقريبا.
وقال مجاهد في تصريح صحفي الثلاثاء، "تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة و37 دقيقة و11 ثانية، ثم تغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة و37 دقيقة و8 ثوان في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 12 ساعة و9 دقائق، بينما يصل طول الليل إلى 11 ساعة و51 دقيقة، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.
وأضاف، "بعد الاعتدال الربيعي تواصل الشمس صعودها الظاهري نحو الشمال يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويطول النهار ويقصر الليل حتى تصل مدار السرطان في 21 من حزيران وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام ومقداره 23.5 درجة، ويكون النهار آنذاك أطول ما يمكن والليل أقصر ما يمكن أي "الانقلاب الصيفي".
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق الأربعاء، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في الشمال والوسط، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط، وفي ساعات المساء تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ليلا، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.
ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
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