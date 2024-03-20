بنك الاسكان يقيم إفطار خيري في متحف الأطفال الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقام بنك الإسكان إفطاراً خيرياً لمجموعة من الأطفال الأيتام خلال شهر رمضان المبارك في متحف الأطفال الأردن، وذلك ضمن برنامج إفطارات رمضان الخيرية التي ينظمها المتحف بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام.



وقد جاءت إقامة الإفطار الخيري كجزء من نشاطات البنك المتعددة التي ينفذها خلال الشهر الفضيل وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يحرص من خلاله على الاهتمام بفئة الأطفال ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يتبناه البنك.



وشارك في تنظيم الإفطار مجموعة من متطوعي بنك الإسكان ضمن برنامج "إمكان الإسكان" حيث تضمنت الفعاليات تجربة متكاملة للأطفال وسط أجواء رمضانية ترفيهية وتفاعلية تتيح للأطفال الاستفادة من عروض تعليمية واستكشافية من خلال قاعة المعروضات التفاعلية الممتعة في المتحف، كما تضمن الإفطار فقرةً مميزة لشخصية الحكواتي الذي روى للأطفال الحكايات والقصص بأسلوب مشوّق قبل وجبة الإفطار التي جمعت كلاً من الأطفال والموظفين المتطوعين من بنك الإسكان.



تجدر الإشارة أن "برنامج إمكان" يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.



ويشار إلى أن متحف الأطفال الأردن يسعى لتنظيم الإفطارات الخيرية كل عام خلال شهر رمضان تبعاً لبرنامج يتم توجيهه للشركات التي ترغب برعاية إفطار أو أكثر، ويستفيد منه العديد من الأطفال المدعوّين من الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام، وذلك تماشياً مع روح شهر رمضان المبارك لتشجيع العطاء والمشاركة والقيم السامية.