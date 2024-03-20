Wednesday, 20 March 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أهمية شرب النعناع بعد الإفطار

3/20/2024 5:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مشروب النعناع الصحي والمفيد أحد أهم وأفضل أنواع الأعشاب على الإطلاق، يتميز برائحته الجميلة المنعشة التي تعطي شعورًا بالهدوء، مرورًا بمذاقه الجيد المفيد للمعدة والجهاز الهضمي.
وفقًا لتقرير نشر في موقع eating well المعني بصحة الإنسان وغذاؤه أن مشروب النعناع الدافئ يمكن استغلاله مشروب صحي بعد تناول الإفطار في رمضان، وذلك لأنه يساعد الجهاز الهضمي على الكثير من الوظائف.
يعزز النعناع من سلامة الجهاز الهضمي لأنه غني بمضادات الأكسدة فضلاً عن احتوائه على بعض المركبات المهدئة للأعصاب وتسبب استرخاء الأمعاء ما يعزز من سلاسة الهضم وامتصاص الطعام فضلاً عن الشعور بالهدوء وعدم الشعور بأيه آلام أو مشكلات أو تقلصات بعد تناول الإفطار، فيفيد مشروب النعناع بين الإفطار والسحور في أنه يعزز من سلامة الهضم والامتصاص وكذلك يقاوم الإمساك ومشكلات المعدة المختلفة.
ويخفف شراب النعناع الشعور بحرقة المعدة كما أنه منعش ومفيد فهو يحد من مشكلة القولون، كما أن احتوائه على مضادات تأكسد يعزز من الصحة العامة للإنسان كما أنه يقلل من تأكسد الخلايا وذبول الجسم والصحة مبكرًا.
وينصح بتناول النعناع بين وجبتي الإفطار والسحور لأنه دافئ على المعدة، يعزز من استرخائها والشعور بالهدوء فيها ويحد من الشعور بالتوتر في الأمعاء والألم والأوجاع المختلفة فضلا عن الانتفاخات والغازات كما أنه يعزز من إفراز المعدة للحمض الداعم للتمثيل الغذائي.

لبنان 24

MENAFN20032024000208011052ID1107999501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث