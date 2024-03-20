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2036.5 طن واردات السوق المركزي من الخضار والفواكه الأربعاء

3/20/2024 5:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة الى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2036.578 طن .

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف بسعر الخيار والبطاطا وبفارق 5 قروش عن اليوم السابق .

حيث تراوح سعر كيلو الخيار اليوم بين 35 و 60 قرشا ، بينما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 40 و 60 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الأربعاء :




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