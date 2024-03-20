2036.5 طن واردات السوق المركزي من الخضار والفواكه الأربعاء

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة الى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2036.578 طن .

ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف بسعر الخيار والبطاطا وبفارق 5 قروش عن اليوم السابق .

حيث تراوح سعر كيلو الخيار اليوم بين 35 و 60 قرشا ، بينما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 40 و 60 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الأربعاء :







