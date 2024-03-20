2036.5 طن واردات السوق المركزي من الخضار والفواكه الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة الى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2036.578 طن .
ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف بسعر الخيار والبطاطا وبفارق 5 قروش عن اليوم السابق .
حيث تراوح سعر كيلو الخيار اليوم بين 35 و 60 قرشا ، بينما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 40 و 60 قرشا للكيلو .
وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الأربعاء :
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