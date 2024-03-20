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انخفاض أسعار النفط عالميا

3/20/2024 5:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 19 سنتا أو 0.2% إلى 87.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل/نيسان، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.12 دولار للبرميل.
وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

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