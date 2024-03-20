الأمم المتحدة تحدد العام الأكثر دفئا على الإطلاق منذ 174 عاما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الأمم المتحدة أن عام 2023 كان الأكثر دفئا على الإطلاق منذ 174 عاما، حيث كان متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار 1.45 درجة.وجاء في تقرير المنظمة: "كان عام 2023 العام الأكثر دفئا على الإطلاق وكان متوسط درجة الحرارة السطحية العالمية أعلى بـ 1.45 درجة مئوية (مع خطأ قدره ± 0.12 درجة مئوية) مقارنة بالفترة ما قبل النهضة الصناعية. وأن السنوات العشر الأخيرة كانت الفترة الأكثر دفئا طوال تاريخ المراقبة بأكمله".



ويضيف التقرير: "لقد تسببت موجات الحر والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة في البؤس والفوضى، واضطراب الحياة اليومية لملايين الأشخاص وتسببت في أضرار اقتصادية بمليارات الدولارات".

وتؤكد المنظمة أنه في يوم قياسي واحد في عام 2023، تأثر ما يقرب من ثلث محيطات العالم بموجة حر بحرية، أثرت على النظم البيئية والغذائية الحيوية، وبحلول نهاية عام 2023، تأثر أكثر من 90 بالمئة من سطح المحيطات بسبب موجات الحر خلال العام.



وتقول سيليست ساولو الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "لم نكن سابقا أقرب، ولو بشكل مؤقت، من الحد الأدنى البالغ 1.5 درجة مئوية الذي حدده اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. أي أن المنظمة ترسل إشارة حمراء إلى العالم. إن تغير المناخ لا يتعلق فقط بارتفاع درجات الحرارة. وأن التغير المناخي في عام 2023 - هو ارتفاع درجة حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق، وتراجع مساحة الجليد الأزلي، وفقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي - وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص".

RT