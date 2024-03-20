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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم للفحم جنوب باكستان إلى 12 عاملا

3/20/2024 5:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن في باكستان انتشال جثث عشرة عمال اليوم الأربعاء من منجم للفحم انهار في جنوب باكستان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا.


وهز انفجار للغاز منجم الفحم المملوك لجهة خاصة في منطقة خوست على بعد حوالي 80 كيلومترا شرق عاصمة الإقليم كويتا مساء الثلاثاء، ليعلق العمال على عمق أمتار تحت الأرض.


وقال المفتش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبد الغني بلوش لوكالة "فرانس برس" "اختتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12، انتشلت جثتان خلال الليل بينما انتشلت باقي الجثث العشر في وقت مبكر من الصباح".
وكشف بالوش: "سبب الحادث هو تراكم أحادي أكسيد الكربون جراء انفجار انهار المنجم إثره".


وأكد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبد الله شهواني، حصيلة القتلى أيضا، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بيانا عبر فيه عن "ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية".

روسيا اليوم


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