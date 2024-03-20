سموتريتش وبن غفير يطالبان بالانضمام لمجلس الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير طالبا بالانضمام إلى مجلس الحرب في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم الوزير غدعون ساعر.
وهدد الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر قبل أيام بالانسحاب من الحكومة إذا لم ينضم إلى مجلس الحرب، متهما الحكومة بعدم امتلاكها خطة واضحة لتدمير قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
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