زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
التاريخ
3/20/2024 5:14:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 38 كيلومتراً من مدينة كيمبي، وعلى عمق 126.1 كيلومتر.
ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الهزة.
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