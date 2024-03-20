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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

3/20/2024 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 38 كيلومتراً من مدينة كيمبي، وعلى عمق 126.1 كيلومتر.


ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الهزة.

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