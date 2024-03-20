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تراجع التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات

3/20/2024 5:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجع التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات في فبراير/شباط إلى 3.4% ليسجل أدنى مستوى منذ أيلول 2021، بحسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء.


يذكر أن معدّل البطالة في بريطانيا سجل ارتفاعا بسيطا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر كانون الثاني، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".


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