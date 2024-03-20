اغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت

اغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت
التاريخ
3/20/2024 5:14:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت، وذلك باستهدافه على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات أمس الثلاثاء.
وقد بلغت -أمس- حصيلة الشهداء 23 فلسطينيا، في قصف الاحتلال وإطلاق النار المباشر على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت.
MENAFN20032024000208011052ID1107999492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.