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اغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت

3/20/2024 5:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باغتيال مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت، وذلك باستهدافه على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات أمس الثلاثاء.


وقد بلغت -أمس- حصيلة الشهداء 23 فلسطينيا، في قصف الاحتلال وإطلاق النار المباشر على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت.

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