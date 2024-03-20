الحامل في رمضان.. متى وكيف يمكنها الصوم 'بأمان'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في شهر رمضان، تتساءل بعض الحوامل عن الشروط الصحية لصيامهن، خاصة أن بعض الأطباء يؤكدون على أهمية "الاستشارة" قبل بدء الحامل في الصوم، لتفادي الآثار الصحية التي قد تنجم عن الامتناع عن الماء والطعام لساعات طويلة.شروط صيام الحامل- الحالة الصحية للحامل وجنينها تحدد فيما إذا يمكنها صوم رمضان أم لا.- في حال الموافقة على صيامها، فإن تغذية الحامل أمر ضروري خلال مراحل حملها.- التغذية تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على صحة الجنين ونموه التدريجي.- الانقطاع عن تناول الطعام وشرب الماء لساعات طويلة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن ينعكس سلبا على صحة الحمل ككل.

متى يمكن للحامل أن تصوم "بأمان"؟

- يتفق الأطباء أن هناك فترة معينة يمكن للحامل فيها أن تصوم بشكل آمن، من دون أية مخاطر محتملة.

- عدم معاناة الحامل من أمراض مختلفة هي العامل الحاسم في ذلك، فصحتها البدنية والنفسية هي الأساس لصوم صحي.

- الأطباء يرون أن الاستعداد لصوم رمضان، يعتبر جوهريا لتفادي أية مشكلات صحية.

- تهيئة الحامل للصوم أمر ضروري، لتقليل التعب والإجهاد الذي يمكن أن تتعرض له فجأة ومن دون سابق إنذار.

ماذا يجب أن تأكل الحامل في رمضان؟

- قبل أخذ قرار الصيام، يجب مراجعة الطبيب، لأن كل حامل حالة خاصة بحد ذاتها، فلا يمكن القول إن صيام الحامل ممكن أو غير ممكن، بشكل عام.

- إمكانية الصيام تعتمد على الحالة الصحية للحامل وللجنين، وعدد ساعات الصيام، وما إذا كانت تعاني من أمراض، إلى جانب ألا تكون في الأشهر الأولى من الحمل.

- يجب على الحامل التي تصوم، أن تشرب كمية كافية من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

- على الحامل أن تركز أيضا على الأغذية عالية الكثافة بالأملاح والمعادن والفيتامينات، والغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة.

- من المهم أن تبدأ الحامل وجبة الإفطار بتناول شيء خفيف مثل التمر ليرفع مستوى السكر في الجسم، ثم تشرب اللبن لرفع مستوى الأملاح والمياه في جسمها.

- يجب على الحامل أن تأكل على فترات متعددة وبكميات قليلة، وأن تكون مرنة مع جسمها، بحيث تأكل عندما تشعر بالجوع، وأن تتوقف عندما تشعر بالشبع، دون أن تبالغ في الأكل أو الامتناع عنه.

سكاي نيوز