خبير سيبراني: الازدحامات المرورية في الأردن سببها تشويش إسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين إنه من العوامل الرئيسية التي تسبب الازدحامات المرورية في الأردن تشويش إسرائيل على أنظمة GPS و GLONSS .



وأضاف القبالين عبر صفحته على الفيسبوك أن " بعد جمع بيانات من Google Traffic وكذلك معلومات التشويش على إشارات الـ GPS من نظام GPSJAM ومقارنة بيانات الازدحام من Google Traffic لنفس الأوقات للعام الماضي تبين أن التشويش المتعمد الذي تقوم به إسرائيل على إشارات أنظمة GPS و GLONSS عامل أساسي في الازدحام المروري الهائل خلال آخر شهر في الاردن."



وتابع في منشوره " أن التشويش يؤثر ذلك بشكل رئيسي على أنظمة التوجيه المستعملة في الهواتف داخل عمان من شركات التوصيل والتطبيقات وكذلك زوار عمان من خارج المحافظات ممن لا يعرفون الطرقات ويستعملون خرائط Google والانظمة الاخرى."



وأرفق القبالين خارطة للمناطق التي يتم التشويش عليها بشكل متعمد من إسرائيل في مواجهة الطائرات والصواريخ المسيرة.