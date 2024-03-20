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JTI الأردن تقيم مأدبة إفطار للطلاب المستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

3/20/2024 5:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استكمالاً لواجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية، وكجزء من انشطتها المجتمعية خلال الشهر الفضيل، أقامت شركة JTI الأردن حفل إفطار وامسية رمضانية خاص للطلبة المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبمشاركة 25 متطوعاً من موظفي الشركة.


وقد اتّسمت الأمسية وحفل الإفطار بروح من المحبة والتكافل التي يمثلها الشهر الفضيل، حيث أشاد القائمون على صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بهذه المبادرة الكريمة من الشركة، وعبّر الشباب المشاركين عن سعادتهم بهذه اللفتة، ومشاركة المتطوّعين الذين شاركوهم بمختلف الفعاليات التي اشتمل عليها الإفطار.


وفي معرض حديثه أكّد السيد رائد الخرابشة، مدير شؤون الشركات لدى JTI على اهمية دور القطاع الخاص وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات في دعم الأعمال الإنسانية والمبادرات التي تصب في تحقيق التنمية المجتمعية، وممّا جاء في قوله: "إن إقامة هذه الامسية الرمضانية يأتي كجزء من مسؤوليتنا وواجبنا اتجاه خدمة مجتمعنا المحلي ودعم للجهود التي يقوم بها صندوق الأمان لمستقبل الايتام وللواجب المقدّس الذي يقوم به الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الأيتام وبما يساهم بمساعدتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع"


يشار إلى أنّ صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تأسس في عام 2003 بمبادرة ملكية وتمت مأسسته عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف الى توفير مستقبل أفضل للشباب والشابات الأيتام ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم.

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