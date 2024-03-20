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4 آلاف طن مشتريات الأردنيين من التمور في الأسبوع الأول من رمضان

3/20/2024 5:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد أن الأردنيين اشتروا نحو 4 آلاف طن من التمور خلال الأسبوع الأول من رمضان .
واضاف حداد اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" ان نحو ألفين طن من الاستهلاك كان من أصناف التمور المحلية والباقي من الأصناف المستوردة .
واشار حداد أن الأردن يستهلك نحو 10-12 ألف طن خلال شهر رمضان المبارك غالبيتها من الإنتاج المحلي نظرا لقيمته الغذائية وأسعاره المعقولة .
وبين حداد أن 35 ألف طن من التمور المحلية والمستوردة متاحة للاستهلاك في الأسواق المحلية على مدار العام.
وأشار إلى أن 30 ألف طن من التمور هي من إنتاج محلي وتُباع بأسعار مناسبة تتراوح بين (1.5 – 5) دنانير للكيلوغرام الواحد.













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